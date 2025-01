Kui Donald Trump esitles 2020. aastal oma plaani Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamiseks, hõlmas see suure osa okupeeritud Läänekalda annekteerimist Iisraeli poolt. Nüüd, tema teise ametiaja algul, on see vastuoluline idee taas päevakorda tõusnud.