Idapoolne Euroopa on muutuste keerises. Kui Ukrainal ja Moldoval on olnud alust lootuseks Euroopa Liiduga liitumisel, siis Gruusia olukord näib sünge. Euroopa peab siinkohal näitama, et Gruusia kuulub läände, mitte ida autokraatide mõju alla, kirjutab Tartu Ülikooli (TÜ) rahvusvaheliste suhete ringi liige Anastasia Isabella Poole.