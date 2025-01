TRELLIDEGA VANADEKODU Jaapani vanglad täituvad kuritegevuse abil üksilduse ja vaesuse eest pagevate eakatega

«On isegi inimesi, kes ütlevad, et nad maksavad 20 000 või 30 000 jeeni (124–186 eurot) kuus, et elada siin igavesti,» ütles CNNile Tokyost põhjas asuva Tochigi naistevangla ametnik Takayoshi Shiranaga.

81-aastane Akiyo kannab karistust poevarguse eest ja on eluga trellide taga rahul. «Siin vanglas on väga head inimesed,» ütles ta USA telekanali ajakirjanikule. «Ehk on see elu minu jaoks kõige stabiilsem.»