Halla-aho leidis, et nagu 1939. aastal ei nähtud Saksamaa sissetungis Poolasse veel teise maailmasõja algust, ei hoomata Venemaa kallaletungi Ukrainale veel ka kolmanda maailmasõja algusena. «Kui me ei tea, kas me oleme sõjas, siis on parem alati eeldada, et oleme,» sõnas ta intervjuus. «Ma arvan, et on ohutum eeldada, et see [sõda] tuleb tulevikus. See eeldus paneb meid valmistuma ja valmidus vähendab sõja tõenäosust.»