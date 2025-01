VIDEO Elon Musk sattus tule alla, sest näis tegevat natsisaluuti

«See on võidu tunne. Ja see ei olnud tavaline võit. See oli inimtsivilisatsiooni teehargnemine. Teate, on valimised, mis tulevad ja lähevad. Mõned valimised on olulised, mõned mitte. Aga see üks, see üks oli tõesti oluline. Tahan lihtsalt tänada teid selle võimalikuks tegemise eest,» ütles Musk Washingtonis Capitol One Arena laval kõneldes, ning pani seejärel käe rinnale, enne kui ta käe tervituseks välja sirutab. Rahvahulk juubeldas selle peale ja Musk pöördus ümber ja kordas saluuti.