Trump otsustas möödunud nädala reedel ootamatult, et tema ametisse vannutamine toimub kinniste uste taga Kongressi saalis. Ainus «ametlik» viis inauguratsiooni jälgida oli Capital One Arena spordiareenil. «Ma ei teeks seda kellegi teise nimel, aga Trump on fenomen ja ma tõesti arvan, et kedagi teist sellist ei ole,» märkis Floridast kohale sõitnud Maynard vastuseks küsimusele, kuidas ta sellistesse otsustesse suhtub.