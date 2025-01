Trump lubas inaguratsioonikõnes Panama kanali enda kontrolli alla võtta, Panama lükkas ähvarduse tagasi

«Meid on koheldud väga halvasti selle rumala kingituse pärast, mida ei oleks pidanud kunagi tegema, ja Panama lubadust meile on rikutud. Meie lepingu eesmärki ja vaimu on täielikult rikutud. Ameerika laevadelt nõutakse liiga palju raha ja neid ei kohelda õiglaselt mitte mingil viisil, mitte mingil kujul, ja see hõlmab ka Ameerika Ühendriikide mereväge. Ja eelkõige haldab Panama kanalit Hiina ja me ei andnud seda Hiinale. Me andsime selle Panamale ja me võtame selle tagasi,» ütles Trump oma kõnes.