PIIR KINNI Trump peatas seaduslikult piiri ületamist võimaldanud rakenduse töö – migrandid piiril on šokis ja segaduses

See samm sulgeb olulise tee riiki siseneda soovivate inimeste jaoks. CBP One on võimaldanud ligi 1 miljonil inimesel seaduslikult Ameerika Ühendriikidesse siseneda ja seal töötada. Sisejulgeolekuametnike kohaselt aitas rakendus aitas vähendada ebaseaduslike sisserändajate piiriületust, kuna see pakkus korrapärast viisi Ameerika Ühendriikidesse sisenemise taotlemiseks, kirjutab CNN. Nüüd on piir varjupaigataotlejatele sisuliselt suletud.