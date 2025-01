Praeguseks on leitud üles ligi 1100 pensionäri, kes said jaanuaris oodatust väiksemat pensioni, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.

Rahast ilma jäänute otsingud jätkuvad ning lõunanaabrite valitsus palub kõigil eakatel endast märku anda juhul kui neil on kahtlus, et nende jaanuaris saadud pension on väiksem, kui peaks.