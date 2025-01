Saksa opositsioonijuht Merz kutsus ELi suhtluses Trumpiga oma seisukohti kooskõlastama

Merz ütles ka, et kui ta peaks ennetähtaegsed üldvalimised 23. veebruaril võitma, siis asuks ta tugevdama esmalt suhteid Saksamaa traditsioonilise ELi partnerriigi Prantsusmaaga, aga samuti Poola ja Itaaliaga, mida juhib parempoolne peaminister Giorgia Meloni.

Maailma majandusfoorumil Šveitsis Davosis kõnelnud Merz ütles päev pärast Trumpi ametisse vannutamist, et õnnitles teda käsitsi kirjutatud kirjas ning märkis, et me peaksime olema valmis kohtuma niipea kui võimalik.