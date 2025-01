SOOME MEEDIA Eagle Si uurimine teeb pööret. Soome politsei ja luure ei näe Moskva süüd

Seni ei ole Soome keskkriminaalpolitsei leidnud aga tõendeid, mis kinnitaksid, et esimesel jõulupühal hakkis Venemaalt kütuselaadungiga lahkunud tanker Estlink 2 ja sidekaableid tahtlikult, kirjutas Helsingin Sanomat.

Soome juhtiv ajaleht ennustas eeluurimisega kursis allikatele viidates, et juurdluse finišis võib selguda, et tegemist oli õnnetusega.

Kui keskkriminaalpolitseil ei ole piisavalt materjali, et süüdistada naftatankerit tahtlikus teos, siis oli see õnnetusjuhtum. Helsingin Sanomat viitas, et kasutas oma järelduste tegemisel viit politsei siseallikat.

Politsei vaatab praegu läbi Eagle Si arvuteid ja meeskonnaliikmete telefone. Eesmärgiks on selgitada välja kes ja kuidas on põhjustanud veealuse taristu purunemise.

Helsingin Sanomate andmetel, et praegu ei ole ka Soome kaitsepolitsei leidnud selliseid materjale, mis kinnitaksid, et Venemaa on kuidagi kaablite lõhkumisega seotud. Kaitsepolitsei kasutab oma juurdluse ja uurimise teostamisel luureandmeid.

Kahe allika sõnul on kaitsepolitseis kujunemas tugev arvamus, et kaablite purunemise taga ei olnud Venemaa ega mõni teine riik, vaid see oli õnnetus, kirjutas Helsingin Sanomat.