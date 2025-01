Kui aga kassihäälte peale reageerinud relvakandjad kasse päästma hakkavad, võib neil pea otsast ära lennata, sest just sellistesse paikadesse on Ukraina väed jätnud maha pommid ja miinid, kirjutas The Times. Lõhkekehade juures on aga lindile salvestatud kassihääled.