EBATAVALINE SÕJATAKTIKA Põhjakorealased tormavad Kurskis pimesi tule all miiniväljadele ja kasutavad üksteist «droonisöödana»

The New York Timesiga vestelnud Ukraina sõdurite ja USA ametnike sõnul on harjumatu seegi, et erinevalt Vene võitlejatest ei grupeeru Põhja-Korea sõdurid ümber ega tagane, kui kannavad rünnaku käigus suuri kaotusi. Selle asemel liiguvad nad üle miine täis põldude tugeva tule all edasi, saates ühe lainena rünnakule 40 või rohkem sõdurit.