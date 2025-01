INTERVJUU. Ekspert: Nobeli rahupreemia ja isiklik kuvand ajendab Trumpi lõpetama sõda Ukrainas

Ühendriikide julgeoleku huvides on Ukraina toetamine ja Venemaa jätkuv nõrgestamine, sest see tähendab tugevat ja rahulikku Euroopat ja nõrgemat Venemaad, leiab Goldgeier.

Ma ei arva, et ta oleks Ukrainat toetavam kui Biden, küll aga usun, et ta tahab sõja lõpetada ja üritab leida moodust selle saavutamiseks.

President Bideni toetus Ukrainale oli üsna märkimisväärne, ta tarnis neile Ameerika tehnikat ja koordineeris NATO vastust. Üsna keeruline on oodata, et president Trump oleks Ukraina suhtes sama toetav, kui seda oli Biden, aga ta kahtlemata tahab sõja lõppemist. See on tõenäoliselt nüüd järgmine etapp.