Tusk pakkus välja kõrged kaitsekulud ja kogu roheleppe üle vaatamise

Tusk jättis vahele sarnastes kõnedes tihti esineva moosimise teemal, kui tähtis on europarlament. «Kõik me siin parlamendis, vähemalt need, kes on huvitatud Poola eesistumise detailsest töökavast, teavad, millised ülesanded on meile praegu tähtsad,» märkis ta hakatuseks jõhkra otsekohesusega.