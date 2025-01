Poola julgeolekunõunik: Ukraina rahuläbirääkimistel peab kostma ka NATO idatiiva hääl

Siewiera märkis veel, et eestlastel ei ole hetkekski vaja kahelda selles, kas Poola tuleb appi, kui Venemaa peaks ründama. Poolakatele on täiesti selge, kui oluline on Balti riikide kaitsmisel Suwałki koridor ja sellega arvestatakse nii NATO kui Poola sõjalistel õppustel.