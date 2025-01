Neid ootab kuni kümme aastat vanglas, sest nad on kohtu all, kuna panid pommi alla avalikule välikäimlale, vahendas Läti rahvusringhääling täna.

Plahvatus korraldati selle aasta 11. jaanuaril Riias. Välikäimla asus Dārziņi bussipeatuse lähedal. Tegemist oli mobiilse kuivkäimlaga. Politsei püüdis selle tualeti õhku lasknud noored kinni. Plahvatus oli nii tugev, et on täielik ime, et selle tõttu mitte keegi viga ei saanud, seisis lõunanaabrite politsei teates.