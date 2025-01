Trumpi erisaadik: ameeriklased tahavad läbirääkimisi Putiniga

«Vladimir Putin ja Joe Biden ei rääkinud üle kolme ja poole aasta. Meie arvates on see ennekuulmatu. Ameerika rahva arvates on see ennekuulmatu. Peate suutma inimestega rääkida,» ütles Grenell neljapäeval Ukraina hommikueinel Davosis, mille korraldas Viktor Pintšuki fond.