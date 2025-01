36-aastane Türgi päritolu meest kahtlustatakse Marini jälitamises mullu detsembrikuu jooksul. Nüüd on selgunud, et see kulmineerus jõululaupäeval, kui väidetavalt saabus mees Helsingis asuva Marini korteri välisukse taha, vahendas Soome rahvusringhääling (Yle).