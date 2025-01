Eesti eurosaadikud kahtlevad Merzi kaitse- ja julgeolekupoliitika pöörde suuruses

Läbi Isamaa Merziga samasse Euroopa Rahvapartei erakonnaperre kuuluv Riho Terras avaldas lootust, et Merzil on kaitse rohkem fookuses kui eelmistel CDU liidritel. «Angela Merkeli jaoks ei olnud see kunagi tähtis. Arvan, et seda enam püüab Merz, kes on aastakümneid vastandunud Merkelile, seda enda fookuses hoida,» pakkus ta.