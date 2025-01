Põhjakorealased sõdivad nagu Teises maailmasõjas

Širjajev rõhutas, et Põhja-Korea sõdurid on ukrainlaste jaoks väga tugevad vastased. «Me väga tõsiselt hindame nende võitlusvõimet lahingutes,» lausus ta. «Me purustame neid, kuid tuleb arvestada, et selliste rünnakutega tekitavad nad kaotusi ka meile. Lihtsalt oma arvukusega.»