Trump külastas katastroofipiirkondi ja lubas kriisiameti laiali saata

Trump ütles sealjuures, et kirjutab alla korraldusele, mis saadaks föderaalse kriisijuhtimisameti FEMA laiali, tugevdades niiviisi presidendivõimu valitsushoobasid, et otsustada, millised osariigid Washingtonilt raha saavad.

FEMA endine direktor Deanne Criswell on aga Trumpi FEMA kommentaaride pärast mures. Ta ütleb CNNile, et FEMA nõrgenemisel või kaotamisel võivad olla tõsised tagajärjed.

Samal ajal ähvardas vabariiklasest miljardär peatada demokraatide juhitud California rahastamise, kui see ei järgi tema korraldusi.

California on olnud Trumpi pahameele sihtmärgiks juba pikemat aega.

Trump väitis muu hulgas, et kõik räägivad Californiast, aga ta tahab hoolitseda Põhja-Carolina inimeste eest. «Ma ütlesin, et ma ei lähe Californiasse enne, kui peatun Põhja-Carolinas,» rääkis Trump pärast Asheville'i saabumist CNNi teatel.

Rohkem kui sada inimest hukkus eelmisel sügisel Põhja-Carolinas, kui orkaan Helena põhjustas üleujutusi. Trump rõhutas Põhja-Carolinas Asheville'is olles taas, et on FEMA tegevuses pettunud.

California puhul on Trump ähvardanud abi andmisest keelduda, kui California ei muuda seadusi, mis tema sõnul lubavad dokumentideta migrantidel hääletada.

Samuti on Trump pidevalt korranud alusetut väidet, et California demokraadist kuberner Gavin Newsom ja teised ametnikud on keeldunud laskmast veel osariigi põhjaosast Los Angelese piirkonda voolata.