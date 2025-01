«Miks mina? Miks see lennuk? Miks praegu?»: košmaarid painavad Venemaal alla tulistatud lennukist pääsenuid

Aserbaidžaani võimud on avalikult süüdistanud Vene õhutõrjet lennuki pihta tulistamises ning seda seisukohta peavad tõeseks ka sõltumatud asjatundjad. Moskva on kinnitanud, et nende õhutõrje küll töötas Groznõi kandis sel ajal, kuid pole möönnud lennuki alla tulistamist, põhjustades sellega Bakuu pahameele.