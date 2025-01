Soojenev ookean sundis täiskasvanud pingviine Austraalia rannikul oma tibusid hülgama

Rannikulinnas Bichenos 30 aastat pingviinikoloonias giidina töötanud Nic Wardlaw rääkis avalik-õiguslikule ringhäälingule ABC, et kunagi varem pole ta selle aja kestel näinud, et täiskasvanud pingviinid jätaks pojad põõsastesse kaevatud urgudesse saatuse hooleks ning olukorras, kus Bicheno matkaradade äärest leitakse surnud pingviine, on Wardlaw peatanud turistide koloonia juurde viimise.