Zelenskõi: Ukraina on valmis Transnistriale tasuta sütt saatma

«Meil on kivisütt, mida me saame tegelikult Moldovale saata, me saame Tiraspoli varustada. Kui nad tõesti tahavad, et nende rahval elekter oleks,» ütles Zelenskõi. «Kui me anname neile kivisütt, oleme me valmis rääkima madalast hinnast, isegi tasuta.»