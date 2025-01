Zelenskõi: USA sõjaline abi Ukrainale ei ole külmutatud, Jumal tänatud

Associated Press'i sõnul ei selgitanud Zelenskõi, kas peatatud on humanitaarabi Ukrainale või mitte. «Ma olen keskendunud militaarabile; seda ei ole peatatud, Jumal tänatud,» sõnas Zelenskõi pressikonverentsil, kus osales koos Moldova presidendi Maia Sanduga, vahendab Associated Press.

Financial Times vahendab, et mitmed diplomaadid ja USA Rahvusvahelise Arengu Büroo (USAID) on palunud teha Ukrainat puudutavatele programmidele täielik erand. «Me ei tea praegusel hetkel, kas meie soovi võetakse kuulda - täielikult või osaliselt - kuid seni on tulnud Washingtonist postiivsed signaalid,» kirjutati USAIDi Ukraina töötajatele saadetud kirjas. Laupäeva õhtul hakkasid mõned organisatsioonid saama töö peatamist korraldavaid käske, kuid erinevate USA ja Ukraina ametnike sõnul ei pruugi välisabi peatamise korraldus puudutada sõjalist abi, vahendab Financial Times.