Ratcliffe, kes oli riikliku luure direktor 2020-2021 Donald Trumpi esimesel ametiajal, ütles reedel avaldatud usutluses, et tema esimese tööpäeva prioriteet on anda hinnang COVID-19 päritolu kohta. Ratcliffe, kes usub, et COVID-19 lekkis Wuhani viroloogiainstituudist, rääkis sellest parempoolsele väljaandele Breitbart.