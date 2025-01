Trump soovib Gaza «puhastamiseks» asustada sealsed palestiinlased naabermaadesse

Trump kirjeldas Gaza maakitsust Iisraeli ja Hamasi vahelise sõja järel «lammutusplatsina», öeldes, et ta on sealsete elanike ümberasustamise teemal rääkinud Jordaania kuninga Abdullah II-ga ja ootab täna võimalust rääkida Egiptuse autokraatliku juhi Abdel Fattah al-Sisiga.

«Tahaksin, et Egiptus võtaks inimesi. Ja tahaksin, et Jordaania võtaks inimesi,» ütles Trump oma ametilennuki Air Force One’i pardal ajakirjanikele. «Jutt on ilmselt umbes pooleteisest miljonist inimesest ja me lihtsalt puhastaks kogu asja ja ütleks: «Teate, see on läbi.»»