Libavalmistel diktaatorikohta kinnistav Lukašenka: ükski mu poegadest ei taha olla Valgevene president

Rääkides pärast hääletamist presidendivalimistel, kus tal konkurente sisuliselt ei ole, ütles Lukašenka, et tema noorim poeg Nikolai «ei suudaks isegi oma halvimates unenägudes ette kujutada», et ta võib olla president. Lukašenka lisas, et «ükski mu poeg ei suuda seda».

Ka väitis täna seitsmenda järjestikuse ametiaja alates 1994. aastast kindlustav Lukašenka, et tal pole mingit soovi vastaseid taga kiusata. «Meil on Valgevenes karm demokraatia. Me ei avalda kellelegi survet ja me ei taha kedagi vaigistada,» ütles ta.