HEAL JUHUL KOLM PROTSENTI Soome julgeolekupoliitikud peavad Trumpi viieprotsendist kaitsekulude nõuet utoopiliseks

«See on mõne NATO riigi jaoks Euroopas märkimisväärne ja ilmselt peaaegu võimatu rahaline pingutus,» ütles Kopra, kelle arvates peaks Soome pingutama selle nimel, et NATO seaks kaitsekulude sihi kolme protsendi kanti. «Soome eesmärk peaks olema realistlikult maksimeerida alliansi kaitsevõimet ja tegutsemisvõimet potentsiaalsetes kasvavates ohuolukordades. Ma lepin protsendiga, mis on selle tulemuseks.»