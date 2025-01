Kahjustuse tekitamises kahtlustatav laev on nüüdseks Rootsi ametivõimude poolt kinni peetud, vahendab Ilta-Sanomat. Lehe sõnul on laev kinni peetud sabotaažikahtlustusega. Rootsi kaitsepolitsei veab uurimist eest ning nad sõnasid, et tegu võib olla tõsise kuriteoga Rootsi huvide vastu.