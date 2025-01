Leiboristist Starmer on varem lubanud tõsta kaitsekulud 2,3 protsendilt 2,5 protsendile SKTst, kud riigirahanduse olukord on viimasel ajal halvenenud ning eeldatavasti teatab rahandusminister Rachel Reeves mõne aja jooksul täiendavatest kärbetest. Starmer aga on andnud korralduse viia läbi strateegiline kaitseanalüüs, mis peaks valmima kevadel ning seejärel on kavas otsustada, mis ajaks üritatakse kaitsekulud viia 2,5 protsendile.