Uudisteagentuur TT avaldas täna tehtud fotod Karlskrona lähistel seisvast Vezhenist, millelt on näha, et ankru üks käpp on kadunud. Samas vanematel piltidel laevast on aluse ankur terve, vahendas tabloidleht Aftonbaldet. Pole aga teada, millal ankrukahjustus on tekkinud.