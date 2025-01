Aseministri enda väitel on ta juba konto VKontaktes kustutanud ja on igati lojaalne Leedu riigile.

«Ma logisin 2025. aastal sisse selle konto kustutamiseks. Ma polnud sinna sisse loginud väga pikka aega enne seda. Mis puutub lauludesse, siis pole asi selles, et need mulle meeldiks, vaid need olid lihtsalt kuulamiseks,» ütles Gavrilov LRT Raadiole. «Ma olen sündinud Leedus, kasvanud üles Leedus, kogu mu elu on seotud Leeduga ja ma töötan ainult Leedu heaks.»