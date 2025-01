Rahvusvaheline meedia: Läänemeri on sabotööride jaoks kui avatud aardelaegas

Eile pidas Rootsi kinni kaubalaeva, seoses Gotlandi-Läti andmesidekaabli lõhkumisega ning seda uuritakse raskekujulise sabotaaži toimepanemises. Läti ja Rootsi meedia on välja toonud, et tegemist on Bulgaaria ettevõtte laevaga Vezhen, mis sõidab Malta lipu all ning SVT video kohaselt on laeva ankur kahjustada saanud. Ettevõte Navigation Maritime Bulgares eitab, et tema laev kahjustas kaablit tahtlikult, ja väidab, et ankur võis kukkuda merre ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu.

Esialgu teatas juhtumist Läti riikliku raadio- ja telekeskus (LVRTC), tuues välja, et on põhjust arvata, et kaabel sai tõenäoliselt kahjustada välise sekkumise tõttu. Euronews rõhutab, et tegemist on viimastel kuudel juba neljanda sellise juhtumiga Põhja-Euroopa riikides. Ka Briti väljaanne Financial Times kirjutab, et viimaste kuude neljas potentsiaalne sabotaažijuhtum tekitab NATOs muret kriitilise infrastruktuuri haavatavuse pärast. Väljaanne toob välja, et NATO riigid on Soome kiire reaktsiooni ja eelmise sabotaažijuhtumis kahtlustatava Eagle Si kiire kinnipidamise toonud eeskujuks.