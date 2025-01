Rwanda piiri lähedal asuvas linnas elab üle miljoni inimese ja seal kandis on veel peaaegu sama põgenikke. Vägivald on piirkonda räsinud juba kolm aastakümmet ning viimased lahingud on süvendanud humanitaarkriisi, mille tõttu on ÜRO andmetel aasta algusest saadik üle 400 000 inimese olnud sunnitud ümber asuma.