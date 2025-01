Trump kehtestas immigratsiooniametnikele kõrged päevased vahistamiskvoodid

USA immigratsiooni- ja tolliametnikud on saanud Trumpi ametnikelt korralduse suurendada agressiivselt arreteeritavate inimeste arvu mõnesajalt inimeselt päevas vähemalt 1200 kuni 1500 inimeseni, sest president on oma massilise väljasaatmiskampaania senistes tulemustes pettunud, vahendab The Washington Post. Trump on lubanud saata riigist välja miljoneid migrante.