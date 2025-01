Ukraina abi jätkumise nimel tuleb veelgi enam pingutada

«Kuigi Ukraina toetab seda, sest me kõik tahame, et lõppeks varsti juba kolm aastat kestnud sõda, on rahul oma hind. Et Ukrainas saabuks rahu, peavad sellega kaasnema ka julgeolekutagatised Ukrainale,» ütles ühenduse Ukrainian National Information Service juhataja Michael Sawkiw Jr. Postimehele.