INTERVJUU Kaljurand: džihadistliku postitusega võib kimpus olla ka tikkijate ring

Kui suur probleem on terrorism võrreldes kümne aasta taguse ajaga, kui see teema oli väga selgelt ja teravalt uudistes?

Terrorism ei ole kuhugi kadunud. Ja kui Europoli esindajad käisid tutvustamas 2023. aasta terrorismi aruannet, siis nad rõhutasid, et džihadistlik terrorism on ka täna Euroopa julgeolekuprobleem number üks. Ilmselt nad mõtlesid seda ELi-siseselt, mitte niivõrd Vene agressiooni või Lähis-Ida laiema konflikti kontekstis.

2022. aastal oli kokku 28 juhtumit, kus terroriakt kas pandi toime või oli planeeritud, aga suudeti ära hoida. Aasta varem ehk 2021 oli neid 18. Aastal 2023 hüppas see arv 120 peale ehk terrorioht Euroopas suurenes.

Üldiselt on terrorismi põhjused ju teada: kriisid, ebakindlus, sotsiaalmeedia, veebiruumis lihtsalt saadaval olevad õpetused terroristlikuks tegevuseks. Need on ja jäävad.