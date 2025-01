Eesti Mereakadeemia dotsent ning veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise programmijuht Inga Zaitseva-Pärnaste ütles Postimehele, et teema arutellu on juba kaasatud eri osapooled, teiste hulgas mereõigusega tegelevad teadlased. «Küsimus on, kuidas võimaldavad seadused piiranguid kehtestada,» nentis ta. «Esiteks on vaja riskianalüüsi, et tuvastada ja hinnata nende [riskide] leevendusmeetmeid, samuti seda, mis juhtub, kui muudatusi ja meetmeid rakendada või mitte rakendada. Millised on tagajärjed meie julgeolekule, sotsiaalmajandusele ja muule.»

Mereõiguse asjatundja ja õigusteaduse professor Heiki Lindpere sedastas omakorda, et Soome lahes seilavad suured ja tihtilugu keskkonnale ohtlikud tankerid peaksid liikuma üksnes kindlaid laevateid pidi. «Teine asi on, et need kaablid ja torujuhtmete ühendused on ju merekaartide peal olemas, sellepärast on praktikul ja meremehel väga imelik kuulda, et [Eestile ja Soomele sekeldusi põhjustanud] Eagle S-iga võis juhtuda lihtsalt õnnetus.»