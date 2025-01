Trump andis korralduse Raudkupli loomiseks Ühendriikide jaoks

Oma valimiskampaanias lubas Trump korduvalt ehitada Iisraeli Raudkupli eeskujul ameeriklaste versiooni. Samas eiras ta tõsiasja, et süsteem on loodud lühimaa-rakettide vastu, mis tähendab, et see on ebatõhus kaitsmaks riiki mandritevaheliste rakettide eest, mis on peamine potentsiaalne oht Ühendriikidele.