Arēna Rīga juhatuse esimees Ģirts Krastiņš ütles eile uudisteagentuurile LETA, et koostöö Hiina tehnoloogiahiiu Xiaomiga aitab arendada sisehalli ning lubab ettevõttel keskenduda innovatsioonile.

«Täna me pöörame uue lehekülje uues põnevas peatükis meie halli jaoks. Võttes kasutusele uue nime, me seisame jätkuvalt väärtuste eest, mis meid on alati defineerinud – pakkudes erakordset teenust meie ürituste korraldajatele ja luues unustamatuid elamusi külastajatele,» märkis Krastiņš.