Ühendused: Bulgaaria piirivalvurid jätsid kolm Egiptuse teismelist võssa külma kätte surema

Humanitaarühenduste No Name Kitchen ja Collettivo Rotte Balcaniche kogutud asitõendid näitavad, et ametivõimudel ei õnnestunud külmakraadides Türgi piiri lähistelt Burgase metsatihnikus virelenud poisse päästa. 16-aastane Ahmed Samra, 17-aastane Ahmed Elawdan ja 15-aastane Seifalla Elbeltagy leiti surnuna, vahendas The Guardian.