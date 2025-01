Vietnami sõja tuhast paiskus lendu autorivaidlus maailmakuulsa foto üle

Vaidluse ühel poolel on Nick Út - vietnami-ameerika päritolu fotograaf, kelle väitel tegi ta uudisteagentuuri Associated Press (AP) heaks töötades pildi 8. juunil 1972. aastal. Úti on aastakümneid peetud kuulsa foto autoriks. 1973. aastal pälvis ta Pulitzeri auhinna. Nüüd on aga foto autorlus kõikuma löödud, vahendas The Times.