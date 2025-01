Pilguheit Põhja-Korea sõduritele: ennem surrakse Kim Jong-uni nimel, kui lastakse end vangi võtta

Intervjuudest Ukraina eriüksuslastega selgus, mida kujutavad endas Venemaa heaks sõdivad Põhja-Korea sõdurid. Lääne luureandmetel on teada, et mullu novembrist alates on Kurski oblastisse saadetud ligikaudu 12 000 Põhja-Korea sõdurit, kellest umbes 4000 on kas tapetud või viga saanud. Ukraina luureallikate teatel ootab elavjõupuuduse käes vaevlev Moskva, et Pyongyang saadab liitlasriigile veel abiväge.