Putin ähvardab Vene eliidi sõjaveteranide abil kukutada

Ukraina sõjas sai Ilja Rusinovi selgroolüli vigastada ja Venemaale naastes leiti talle uus töökoht koolis, kus ta asus ametisse õpetajana. Peagi käivitas ta koolis patriootliku eriprojekti, et treenida lapsi sõjaks. Tema Zenokiks nimetatud algatuse järele tekitati kiiresti nõudlus ja nüüd teenib Rusinov elatist ainult sellesse panustades, kirjeldas The New York Times.