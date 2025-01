Soomlased venitavad surnute matmisega ebanormaalselt kaua

Matmiskultuuris on toimunud suur muutus ja seetõttu toimuvad lahkunuga seotud kiriklikud tseremooniad ja surnute mulda sängitamine senisest palju hiljem, vahendas Iltalehti vaimulike ütlusi.

Kirikuisade meelest on selle taga mitmed põhjused. Inimesed eelistavad näiteks, et ärasaatmine toimuks reedeti ja laupäeviti. Omaksed soovivad sageli kasutada kindlaid kirikuid ja kabeleid, ent nende ootejärjekorrad võivad olla pikemad. Lähedaste surma tõttu ei jää inimeste elu seisma ega peatu, nagu varem.

Sugulased ei peatu mälestamiseks, vaid käivad tööl. Varem kell justkui peatus, kui keegi suri. Vahemaad inimeste vahel on pikemad ja kirikliku matusetseremoonia läbiviimise korraldamine on distantsilt üha keerulisem, vahendas Iltalehti. Ärasaatmiseks vajaliku aja leidmisest on saanud väljakutse, seisis vaimulike pöördumises.