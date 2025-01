Kõige suurem probleem on selles, et need tühjad majad ja kodud muudavad suuremad Jaapani linnad kummituspiirkondadeks või prügimägedeks. Hooned jäävad elaniketa seetõttu, et Jaapanis on sündimus langenud ning eakate armeel käib iseseisvalt toimetulek üle jõu. Niiviisi ongi elavate omaniketa jäänud ligi kümme protsenti kõigist Jaapani elamutest.