Euroopa suurim julgeolekumure: Venemaale soodne rahu Ukrainas

Uuringu autor ja Schumani keskuse abiprofessor Veronica Anghel tunnistas Postimehele, et see on oht, mis hoiab teda ennast öösiti üleval. Teda ei üllatanud, et praktiliselt kõik 400 küsitletud eksperti ülikoolidest, mõttekodadest ja poliitika kujundajate seast üle Euroopa pidasid suurimaks murekohaks seda teemat. «Ärevus vastustes oli tuntav,» märkis Anghel.