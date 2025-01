ÜLEVAADE Taani ehitab Gröönimaa asjus kollitava Trumpi vastu Euroopas ühisrinnet

Eile esmalt Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga, seejärel Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga ning lõpuks NATO peasekretäri Mark Ruttega kohtunud Frederiksen möönis, et kuigi arutati paljusid teemasid, ei pääsetud mööda Gröönimaa küsimusest. «Loomulikult rääkisime ka Taani Kuningriigist ja praegu toimuvatest aruteludest,» ütles Frederiksen Pariisis telekanalile TV2, kinnitades, et Kopenhaagenil on Euroopa liitlaste toetus. «Sõnum on väga selge – Põhjamaadest Euroopale, aga ka sõpradele väljaspool –, et loomulikult tuleb austada territooriumi ja riikide suveräänsust. See on otsustava tähtsusega osa rahvusvahelisest kogukonnast, mille oleme üles ehitanud pärast Teist maailmasõda.»